Terza vittoria consecutiva in campionato per il Real Madrid, che con i tre punti conquistati sul campo del Levante, vola in testa alla classifica della Liga. 0-2 per i Blancos, che ringraziano Vinicius (spettacolare il gol del brasiliano) e il solito Benzema, che fissa il risultato su rigore al 95’. Nonostante la coppia d’attacco Suarez-Joao Felix, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, ieri, non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Villareal. E mentre il Barcellona giocherà stasera contro il Siviglia, alle spalle della squadra di Zidane si piazza l’altra squadra andalusa, il Betis, che ha espugnato (0-2) il Mestalla. Decisivo, per la squadra di Pellegrini, l’intramontabile Joaquin: l’ex Fiorentina alla veneranda età di 39 anni, è il migliore in campo e sforna i due assist per le reti di Canales e Tello. C’è un po’ di viola anche nella vittoria dell’Osasuna sul Celta Vigo: 2-0 con gol e assist di Facundo Roncaglia, difensore con un passato in Toscana. Sofferta vittoria esterna dell’Eibar sul campo della Vallaloid (1-2): affermazione arrivata nonostante l’inferiorità numerica e con una rete di Rodrigues al 90’. Bene la Real Socieda (3-0) sul Getafe e l’Alaves sul Athletic Bilbao (1-0). Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA