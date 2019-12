Novità in corsa nella Ligue 1. «L'AS Monaco annuncia la fine della collaborazione con Leonardo Jardim e l'arrivo al suo posto di Roberto Moreno». Con questo tweet il club del Principato ha annunciato l'esonero del tecnico portoghese sotto la cui guida si trovava attualmente in settima posizione nella classifica della Ligue 1. Ingaggiato, dunque, l'ex assistente di Luis Enrique, che poi aveva sostituito quando quest'ultimo aveva lasciato la nazionale per un grave problema personale. Quando poi Lucho aveva ripreso il posto, Moreno si era dimesso. Ultimo aggiornamento: 08:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA