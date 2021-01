Genoa-Lazio 1-1: Destro risponde a Immobile. A Inzaghi non riesce il cambio di marcia

48'st Non succede nulla nell'extra time, Genoa-Lazio finisce 1-1.

45'st Saranno 3 i minuti di recupero in questo secondo tempo.

44'st Ultimo cambio per Inzaghi, Akpa Akpro prende il posto di Luis Alberto.

42'st Sfortunato Marusic in questa occasione, che nel rimpallo non è premiato e il Genoa può battere una rimessa dal fondo.

40'st Fallo in attacco di Acerbi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Lazio. Calvarese non ha dubbi.

38'st Lazzari al momento è quello che ci crede maggiormente. Cercando di farsi vedere con regolarità.

36'st Sono minuti di pressione offensiva per la Lazio, che cerca il gol del vantaggio, anche se di occasioni non ne ha create.

35'st Acerbi anticipa tutti e serve Immobile sulla corsa. L'attaccante cerca il cross e guadagna un corner. Intanto Inzaghi toglie Milinkovic e Caicedo, mandando in campo Pereira e Muriqi.

33'st Impreciso Lazzari, che non trova Caicedo tutto solo dentro l'area di rigore. Pallone all'indietro dell'esterno che l'attaccante non riesce a stoppare. Era una grossa occasione per la squadra di Inzaghi.

31'st Squadre lunghe adesso, e il terreno di gioco pesante inizia ad influenzare le giocate.

28'st Milinkovic prova a trovare Lazzari, che attacca la profondità sulla corsia di destra. Ma il controllo non è dei migliori.

26'st Shomurodov mette i brividi a Reina. Conclusione da dentro l'area che si perde di un soffio a lato.

25'st Fallo in attacco di Immobile sul cross di Lazzari. Spinta a Behrami.

23'st Giallo per Leiva, fallo tattico. Era diffidato. Salta la gara dell'Epifaia con la Fiorentina. Inzaghi intanto lo ha anche tolto dal campo. Dentro Escalante.

22'st Gara ruvida in questo momento. Entrambe le squadre pressano alte. Il pareggio sembra non accontentare nesssuno dei due tecnici, che chiedono uno sforzo maggiore ai propri calciatori.

20'st Calvarese conferma la sua decisione. Rimessa dal fondo Genoa.

19'st Sbaglia Caicedo, da ottima posizione. L'attaccante di Inzaghi da pochi passi non trova lo specchio della porta. Ma ci sono proteste laziali per un tocco di braccio dentro l'area di rigore. Calvarese va al Var.

18'st Pressing alto adesso del Genoa, che cerca di recuperare nella metà campo della Lazio il pallone. I biancocelesti riescono però a uscire bene, tanto che Czyborra è costretto al fallo su Lazzari, ammonito.

16'st Doveva uscire Destro, prima di trovare la rete del pari. Lo fa adesso, Ballardini lo sostituisce con Scamacca.

15'st Giallo per Milinkovic-Savic.

14'st GOL GENOA: Arriva il pari del Genoa, con Mattia Destro. Azione tutta in verticale della squadra di Ballardini, con Shomurodov che si fa tutto il campo e poi serve Destro: conclusione di prima intenzione e Reina battuto.

⚽️ 57' | MATTIAAAAAAAAAAA DESTROOOOOOOO!!!

Pareggio del Grifone! Grande discesa di #Shomurodov che serve Destro: il centravanti davanti a Reina non sbaglia!#GenoaLazio 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/q2aI79R3NU — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 3, 2021

12'st Contropiede della Lazio, imbastito da Immobile che serve a sinistra Luis Alberto: conclusione a giro del Mago. Palla in angolo.

10'st Il Genoa ha alzato il ritmo e non poteva essere altrimenti. Inzaghi dalla panchina chiede tranquillità alla sua squadra. Ma in questo momento la Lazio vive un momento di difficoltà.

9'st Provvidenziale intervento di Acerbi, in spaccata, sulla palla in profondità per Shomudorov.

7'st Conclusione di Badelj: Reina para semplice.

5'st Sui sviluppi del corner, Immobile tutto da solo sul secondo palo calcia al volo. Ma il pallone finisce alle stelle.

5'st Angolo per la Lazio, che lo guadagna con una deviazione pericolosa della difesa genoana che stava mettendo fuori causa Perin.

4'st Ha cambiato sicuramente atteggiamento la squadra padrona di casa. Zajc subito nel vivo del gioco. Ma i biancocelesti non rischiano nulla e si difendono con ordine.

2'st Si è sbilanciato Ballardini, con i due cambi, alla ricerca del gol del pareggio. La Lazio potrà ospite in contropiede in questa seconda parte di gara.

1'st Iniziata la ripresa.

Ci saranno due cambi anche per il Genoa: escono Rovella e Pjaca. In campo Shomurodov e Zajc

Si sta scaldando con una certa insistenza Luiz Felipe. Anzi, è pronto ad entrare il difensore di Inzaghi che prederà il posto di Patric.

Lazio avanti con merito alla fine del primo tempo. Al momento è decisivo Immobile che dal dischetto spiazza Perin siglando il suo decimo gol in campionato. Biancocelesti in gestione della partita, con un Genoa timoroso che non si è mai reso pericoloso dalle parti di Reina.

47'pt Finisce il primo tempo. Lazio avanti grazie al rigore di Immobile.

45'pt Saranno 2 i minuti di recupero in questo primo tempo.

44'pt Reina agguanta in uscita alta. Nessun problema per il portiere spagnolo.

43'pt Patric è il primo ammonito della partita. Steso Zappacosta, che se n'era andato sulla destra.

42'pt Verticalizzazione improvvisa dei padroni di casa, con Pjaca che attacca la profondità e riesce ad andare alla conclusione col destro. Para Reina.

40'pt Occasione colossale per la Lazio, ancora Immobile, pescato perfettamente da Milinkovic, controllo di destro e conclusione mancina per l'attaccante biancoceleste che non centra lo specchio della porta.

37'pt Criscito cerca di mettere in mezzo un pallone, sfruttando un calcio di punizione dalla trequarti. Ma Masiello commette fallo. Reina, al momento, inoperoso.

35'pt Fallo in attacco del Genoa. La Lazio non rischia nulla.

35'pt Si affaccia dalle parti di Reina il Genoa: ci prova Destro, ma Radu è bravo nella diagonale e chiude lo spazio all'attaccante. Angolo per il Genoa.

32'pt Non ce la fa Zapata: Ballardini è costretto al cambio. Entra Radovanovic.

31'pt Marusic sta facendo il bello e il cattivo tempo puntando e saltando con regolarità Zappacosta. Che crossa bene e sul secondo palo trova Lazzari. Conclusione alta dell'altro esterno.

29'pt Genoa in evidente difficoltà al momento. La squadra di Ballardini non riesce ad imbastire un'azione degna di nota. Lazio in gestione. Anche facile.

28'pt Non ha minimamente abbassato il proprio baricentro la Lazio dopo aver trovato il gol del vantaggio. E il Genoa sta soffrendo la qualità del centrocampo biancoceleste.

25'pt Caicedo è molto attivo. E anche questa volta guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Stavolta calcia Luis Alberto: ma non è pericoloso. Palla alta.

23'pt Milinkovic a giro, Perin guarda il pallone uscire di poco a lato.

22'pt Masiello stende Caicedo propio al limite. La Lazio ha una buona occasione.

22'pt Pericoloso Radu, con il tiro-cross che mette in difficoltà Perin che smanaccia.

21'pt Lazio aggressiva, e con buona qualità quando è in possesso palla. L'avvio della partita è stato convincente per la squadra di Inzaghi.

19'pt Bene la difesa della Lazio. Che riesce a sventare la minaccia.

18'pt Il Genoa non ci sta. E attacca a destra. Fallo di Immobile su Rovella. Punizione che sarà come un calcio d'angolo corto per la squadra di Ballardini.

15'pt GOL LAZIO: Immobile, dagli 11 metri, non sbaglia. Lazio in vantaggio. L'ex batte Perin: è suo il primo gol del 2021.

13'pt Rigore per la Lazio. Calvarese ha deciso.

11'pt Calcio di punizione per la Lazio, dal limite dell'area, anche se il contatto sembra essere dentro l'area di rigore. Si va al Var.

10'pt Fallo di Criscito su Milinkovic, la Lazio batte velocemente, e arriva con Marusic alla conclusione di testa. Angolo per la squadra di Inzaghi.

6'pt Sul ribaltamento Lazzari s'inserisce perfettamente ma viene toccato all'interno dei 16metri. Proteste della Lazio, ma Calvarese lascia correre.

5'pt Ci prova il Genoa, Pjaca si divincola bene in mezzo all'area e calcia, ribattuta la sua conclusione.

4'pt A terra Behrami, fermato dal colpo di Milinkovic. Sarà un bel duello a centrocampo tra i due.

2'pt Ritmi buoni in questo avvio. Il Genoa attende e la Lazio gestisce il pallone. La squadra di Ballardini però sembra sempre pronta a ripartire con velocità.

1'pt Partita iniziata a Genova. Primo pallone della Lazio.

Al Ferraris è tutto pronto. Le squadre stanno entrando in campo. Tra poco fischio il fischio d'inizio di Genoa-Lazio.

La notizia è che il 2021 per la Lazio parte con il disgelo tra Inzaghi e Lotito: il patron biancoceleste è pronto a rinnovare il contratto del tecnico. Le feste hanno fatto passare al presidente la delusione della sconfitta contro il Milan e allora, appena rientrerà dalle vacanze, si metterà nero su bianco:«Troveremo un accordo» le parole di Inzaghi ieri in conferenza stampa, che ha deciso di rimandare in campo dal primo minuto Caicedo, deluso dalla situazione che si è venuta a creare dopo la panchina a San Siro. L'altra notizia è che l'infermeria si sta svuotando: ritorno per Acerbi e Leiva. Non sarà facile contro il Genoa, già rigenerato dalla cura Ballardini. Ma i biancocelesti non possono perdere altri punti.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 15 da Sky Sport (canali 202 e 252).

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca. All.: Ballardini.

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese.

