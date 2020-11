27'pt GOL ITALIA: Jorginho non sbaglia dagli 11 metri. Freddo il centrocampista del Chelsea che spiazza Szczesny. Azzurri meritatamente in vantaggio per quello fatto vedere fino al momento.

26'pt Rigore per l'Italia. Atterrato Belotti proprio davanti a Szczesny. Fallo di Krychowiak.

25'pt Insigne dalla distanza, deviazione e angolo per l'Italia.

APPROFONDIMENTI EURO 2021 L'Italia under 21 fa pokeral Lussemburgo: pass Europei

22'pt Scintille in campo dopo un contrasto tra Bastoni e Lewandowski. L'attaccante polacco colpisce col gomito sinistro il volto del difensore dell'Inter. Senza Var, difficile vedere questo episodio per l'arbitro francese.

20'pt Gol annullato a Insigne: Belotti è davanti a Szczesny e gli impedisce di poter intervenire sul pallone. Forse non ci sarebbe arrivato ugualmente il portiere della Juventus, ma è comunque ostacolato dall'attaccante del Torino.

15'pt Azione in verticale degli azzurri con Insigne che cerca di prima intenzione Bernardeschi. Passaggio troppo lungo e Szczesny in uscita anticipa il compagno di squadra.

13'pt Buona Italia in questo avvio di gara. La Polonia al momento si difesa e basta. Lewandowski ancora non l'ha vista. Ed è sicuramente un bene.

10'pt Problemi per Bernardeschi, che prima è stato toccato duro sulla caviglia da Reca. Il dolore è proprio in quel punto. Si scalda Berardi in maniera preventiva.

7'pt Grande giocata di Barella che col tacco libera Bernardeschi, lo juventino converge e calcio ma Szczesny è attento e respinge.

7'pt Buona occasione per Belotti, che liberato da Jorginho riesce a crearsi lo spazio per la conclusione. Che però non è precisa: palla alta.

5'pt Trova spazio per vie centrali l'Italia, con Insigne che riesce ad aprire per Emerson Palmieri, il cross del terzino però arriva tra le mani di Szczesny.

3'pt Si cerca lo schema, ma la Polonia è attenta e riesce a ripartite.

2'pt Pressione alta dell'Italia. Reca va in difficoltà e regala un calcio d'angolo agli azzurri.

1'pt Iniziata la gara. Italia che muove il primo pallone della partita.

Tutto pronto a Reggio Emilia. Suonano gli inni. Pochi minuti e sarà Italia-Polonia.

Mancini sarà ancora assente: in panchina di nuovo Evani. Immobile non si è unito al gruppo: difficile vederlo anche nella gara contro la Bosnia. Ieri è andato via Gagliardini: esito del tampone incerto e ritorno a Milano. Bonucci ha lasciato il ritiro per un problema muscolare. Per ora basta così. E l'Italia fa la conta di chi è rimasto a disposizione per poter scendere in campo stasera contro la Polonia, per il penultimo turno di Nations League che potrebbe garantire l'accesso alla Final Four. I problemi ci sono, inutile nasconderlo. Ma serve una vittoria contro la truppa di Brzeczek, che è in testa al raggruppamento un punto sopra gli azzurri. Formazione fatta per Mancini - di nuovo in smart working con Vialli che sarà utilizzato come "ponte" - che ritrova Donnarumma in porta, Acerbi in difesa, e si affida a Belotti lì davanti. Il capitano sarà Florenzi.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 20,45 su Rai 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All.: Mancini (in panchina Evani).

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Moder, Krychowiak, Jozwiak; Linetty; Lewandowski. All.: Brzeczek.

ARBITRO: Turpin (Francia.

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA