6'pt GOL LAZIO: Caicedo, gol bellissimo della Lazio. Palla che parte da Acerbi a sinistra, trovando Lazzari sul secondo palo che di testa serve l'attaccante: girata di destro, al volo, e biancocelesti avanti,

4'pt La viola sfonda a sinistra e la palla arriva a Castrovilli: destro che però viene respinto dalla difesa della Lazio.

2'pt Fiorentina intraprendente in questo primissimo avvio.

1'pt Partita iniziata, il primo pallone è della viola.

All'Olimpico squadre in campo. Saluto tra Inzaghi e Prandelli. Tutto pronto per Lazio-Fiorentina.

«Dobbiamo restare uniti e compatti ed evitare i blackout di Milano e Genova». Così ha parlato Simone Inzaghi, sapendo che la gara contro la Fiorentina è uno spartiacque importante per il proseguo del campionato. Immobile c'è: era il dubbio più grande per il tecnico biancoceleste. L'attaccante affiancherà Caicedo in attacco. In porta gioca Strakosha: per Reina un turno di riposo. Sarà Escalante a sostituire Leiva in mezzo al campo. Dall'altra parte la Fiorentina di Prandelli si affiderà all'estro di Ribery e alla vena realizzativa di Vlahovic.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Caicedo. All.: Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski, Venuti, Quarta, Pezzella, Igor; Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Castrovilli; Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli.

ARBITRO: Abisso.

