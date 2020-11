29'pt Grande occasione per l'Udinese con Forestieri: pennellata di De Paul che pesca dentro l'area il compagno che tutto solo manda a lato con un colpo di testa impreciso.

27'pt Cataldi non batte bene e allora la difesa dell'Udinese riesce a liberare.

26'pt Lazzari sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti mette in mezzo. Angolo Lazio.

23'pt Angolo per l'Udinese, e Samir colpisce al volo col sinistro, Strakosha non la tocca e palla che si schianta sulla parte alta della traversa.

22'pt Il vantaggio ha sicuramente dato maggior sicurezza alla squadra friulana, che adesso attacca con cattiveria l'area di Strakosha.

19'pt GOL UDINESE: Passa l'Udinese con Arslan. Azione che sviluppa a sinistra con Pereyra che dopo essere entrato in area serve all'indietro il compagno, conclusione di prima intenzione deviata da Acerbi e Strakosha non ci arriva.

17'pt Le urla di Inzaghi scuotono l'Olimpico, vuole che la Lazio si alzi velocemente appena riesce a ribattere la minaccia.

15'pt Cataldi recupera un buon pallone, arriva al limite e calcia. Conclusione semplice per Musso.

14'pt Quando riparte però la squadra bianconera è pericolosa: secondo calcio d'angolo, sempre De Paul dalla bandierina. Ma Parolo è attento e spazza.

13'pt L'Udinese è compatta, concede pochi spazi. La squadra di Cioffi è tutta chiusa nella propria metà campo.

10'pt Si ferma il gioco. Lazio-Udinese è interrotta. Applauso per Maradona. E De Paul non trattiene le lacrime.

10'pt De Paul lo batte basso, nessun pericolo per Strakosha.

9'pt Zeegelaar se ne va a sinistra, ma Lazzari è attento. Corner per l'Udinese, il primo della partita.

8'pt Si combatte in mezzo al campo. Squadre aggressive oltre che molto attente e concentrate.

6'pt Lazio feroce nel pressing alto. Ma i bianconeri con qualità riescono ad uscire dalla morsa dei centrocampisti biancocelesti.

4'pt Squadre cortissime in mezzo al campo. Ma la Lazio trova la giocata con Parolo che serve in profondità Correa che, da posizione defilata, si trova davanti a Musso. Abile il portiere dell'Udinese a sventare la minaccia. Ma biancocelesti vicini al vantaggio.

2'pt Ottimi ritmi nei primi istanti di partita. Udinese che imposta, Lazio che ha già fatto capire che almeno inizialmente attenderà la squadra friulana per ripartire velocemente.

1'pt Partiti all'Olimpico, il primo pallone è dell'Udinese.

Minuto di raccoglimento. Grande emozione negli occhi dei 22 in campo.

Squadre in campo: tutto pronto per Lazio-Udinese.

Il ricordo di Maradona è vivo. L'Olimpico si presenta con un enorme striscione "Ciao Pibe". L'Udinese è scesa in campo per il riscaldamento con il nome del calciatore argentino sulle spalle.

La prima di quattro partite per tornare a sognare lo scudetto. L'obiettivo rimane la Champions League, ma vedendo l'andazzo, perché non provarci? All'Olimpico arriva l'Udinese, poi Spezia, Verona e Benevento. Un filotto potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma molto passa dalla gara di oggi contro la squadra di Gotti. La Lazio, sulla scia emotiva della Coppa, può fare bottino pieno. A patto che scenda in campo con la stessa intensità vista martedì scorso. Anche perche i bianconeri friulani sono una squadra compatta e che difficilmente lascerà spazi ai biancocelesti. Sarà più dura del previsto. Poco turnover per Inzaghi: in porta c'è il ritorno di Strakosha, ancora out Milinkovic-Savic, in attacco confermata la coppia Immobile-Correa. Muriqi non è tra i convocati. La Lazio, infine, onorerà Maradona con una maglia speciale: AD10S è scritto sul lato destro del petto. Nell'Udinese non c'è Gotti in panchina: ci sarà il suo vice, Cioffi.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 12,30 su Dazn 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck; Samir; Stryger Larsen, Arslan, De Paul, Pereyra, Zeegelar; Forestieri, Pussetto. All.: Gotti.

ARBITRO: Aureliano.

Ultimo aggiornamento: 13:05

