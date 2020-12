1'pt Subito a terra Leao: colpo subito da Luiz Felipe. Ma l'attaccante del Milan si rialza senza problemi.

1'pt Iniziata la gara di San Siro. Primo pallone della Lazio.

Tutto pronto a San Siro: le squadre hanno completato il riscaldamento. Tra poco l'ultima gara del 2020 tra Milan e Lazio.

È come la seconda prova all'esame di maturità, dopo quella superata brillantemente contro il Napoli. La Lazio stasera gioca a San Siro contro il Milan capolista. E il professore sarà uno che Formello lo conosce bene: Stefano Pioli. Ma Inzaghi si è preparato alla grande, nonostante le defezioni. Alle quali non pensa:«Vogliamo chiudere al meglio il 2020. Andiamo a giocare con tanta voglia nonostante l'infermeria piena». Eh sì, perché il tecnico biancoceleste non potrà contare su Acerbi, Fares e Lucas Leiva. E anche Correa sarà in ballottaggio fino alla fine con Caicedo. E allora ci si affiderà, come al solito, a Ciro Immobile, che l'anno scorso proprio a San Siro toccò quota 100 con la maglia della Lazio. Dovrà essere lui il trascinatore aiutato da Milinkovic e Luis Alberto. Anche il Milan ha grossi problemi di formazione. Ibra non c'è, così come Kjaer e Kessie è squalificato. Ma Pioli nonostante tutto ha continuato a vincere rimanendo in testa alla classifica. E non vuole mollarla proprio a due giorni dal Natale.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 su Dazn.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

Ultimo aggiornamento: 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA