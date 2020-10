Nessun gol e poche emozioni nella seconda gara del Girone A di Europa League. La serata sembra partire benissimo per la Roma che trova il gol con Smalling ma c'è Mkhitaryan in fuorigioco ed è tutto da rifare. Passano i minuti e ci si rende conto che i bulgari non siano venuti a Roma in vacaza. Il Cska è pericoloso con i tentativi della punta Sowe e gli allunghi di Mazikou. Tuttavia è la Roma ad avere la più grande occasione del primo tempo, ma il tiro di Mkhitaryan che chiude un bel triangolo con Villar, particolarmente ispirato, si perde sulla traversa. Nella ripresa Fonseca rivede alcune mosse iniziando sin da subito il giro delle sostituzioni. Il Cska si divora un gol fatto con Antov mentre Dzeko, entrato al 70', cicca un pallone offerto da Pedro proprio quando si trovava da solo a porta vuota. La partitra si trascina fino al 95' senza sussulti a parte un tiro di Pellegrini. Roma a quattro punti con il Cluj che nel frattempo non è andato oltre il pareggio con lo Young Boys.

90' + 5 - Fine partita

89' - Cinque minuti di recupero

86' - L'occasione più ghiotta della partira arriva dopo un assist di Pedro dalla destra che mette un pallone teso a centro area, Busatto viene superato ma Dzeko liscia a porta vuota

85' - Pellegrini si incarica di una punizione sulla destra al limite dell'area: la palla in mezzo è morbida, Kumbull prova a staccare ma senza successo

84' - Dzeko prova a sfondare da sinistra, il numero 9 ci riesce, ma le due conclusioni non vanno a segno

83' . Villar trattiene un avvesario e viene ammonito, lo spagnolo ha preferito stroncare sul nascere un pericoloso contropiede

82' - Posssibilità per la Roma, Pellegrini salva Pedro che prova a chiudere il triangolo con un assist a centro area ma il compagno viene anticipato di un niente

80' - Ammonito anche Karsdorp per un fallo in ritardo. Nel frattempo doppio cambio per il Cska entrano Rodrigues e l'italiano Beltrame che prendono il posto dei due centrali di centrocampo, Gefferson e Youga

78' - Ci prova anche il nuovo entrato Pellegrini a trovare il gol del vantaggio: il centrocampista fa tutto bene eccetto la conclusione, che viene naturalizzata dal portiere

74' - Fuori Carles Perez che sembra avere un problema fisico. Al suo posto Lorenzo Pellegrini

73' - Iniziativa personale di Dzeko che parte da posizione centrale saltando due uomini: al momento del tiro però, il bosniaco perde palla vanificando tutto

71' - Occasione per i bulgari, Sowe lanciato a rete si presenta davanti a Pau Loez la conclusione è però troppo centrale e viene respinta dal portiere spagnolo.

69' - Arriva il momento di Dzeko che entra in campo prendendo il posto di Borya Mayoral

63' - Primo cambio per i bulgari fuori Sinclair dentro Henrique

61' - Doppia conclisione di Bruno Peres, quella più interessante è il tiro esploso con il sinstro ma la traiettoria è centrale e troppo debole per creae problemi a Busatto

60' - Combinazione tutta spagnola tra Pedro, che da sinistra cerca con un passaggio orizzontale Carles Perez, che prova a tirare in corsa ma la conclusione è troppo imprecisa

55' - Terzo cambio per la Roma: Juan Jesus prende il posto di Smalling

54' - Ancora Borya Mayoral in area, da posizione defilata, prova a impensierire Busatto ma Vion si oppone in scivolata

50' - Brivido per la Roma: cross da destra in area di rigore, a pochi passi da Pau Lopez, Sankharé schiaccia di testa, il portiere respinge e sulla ribattuta Antov spedisce fuori da posizione ravvicinata

48' - Prima occasione per la Roma: Fazio in zona offensiva prova a crossare dal vertice sinistro dell'area di rigore, la palla finisce sulla testa di Borya Mayoral che prova a correggere verso la porta ma senza successo

46' - La ripresa inizia con un doppio cambio di formazione per la Roma: dentro Karsdorp e fuori Spinazzola mentre Pedro prende il posto di Mkhitaryan

45' + 2 - Fine primo tempo

45' + 1 - Errore di Vion he lascia campo libero a Spinazzola, l'ex Juventus alza la testa ma sbaglia il cross

45' - Due minuti di recupero

40' - Primo ammonito della gara: il cartellino va a Bruno Peres che si aggrappa alla palla di Mazikou

38' - Ennesimo pallone recuperato da Villar che allarga sulla sinistra per Borja Mayoral, l'attaccante prova a rientrare con il destro ma il tentativo viene ribattuto

35' - Prova a reagire il Cska: Sinclair entra in area e prova il tiro, bravo Spinazzola ad opporsi e a sventare la minaccia

31' - Belissimo triangolo tra Villar e Mkhitaryan: morbido il tocco dello spagnolo che serve l'armeno in area, la traversa però gli nega la gioia del gol

28' - Calcio d'angolo da destra per la Roma: palla insidiosa in mezzo con Busatto che non è peretto stilisticamente nell'uscita, la palla finisce a Villar che da fuori area prova il tiro: palla sopra la traversa

25' - Disimpegno sbagliato in uscita difensiva del Cska Sofia, la Roma riconquista palla con Borya Mayoral che cerca di servire Villar in area, lo spagnolo viene però anticipato da Busatto in uscita bassa

22' - La Roma risponde con un'altra discesa di Spinazzola che prova a cercare Borja Mayoral in mezzo, il suo rasoterra viene però allontanato dalla difesa bulgara

20' - Altro tentativo per gli ospiti: Mazikou ruba palla a Peres, forse con un fallo, il suo tiro viene deviato in corner

18' - Ottima azione di Mazikou sulla corsia sinistra, l'esterno mette in mezzo ma Jefferson svirgola

15' - Spinazzola dalla fascia sinistra prova a rientrare e crossare con il destro, il tentativo si trasforma in un tiro insidioso che Busatto deve deviare in calcio d'angolo

12' - Spinazzola riceve palla da Villar sulla sinistra, l'esterno tenta il numero per superare il suo diretto avversario ma viene però intercettato in fallo laterale

8' - Ancora pericoloso il Cska, Sinclair va via a Villar con un doppio passo sulla fascia destra, palla in mezzo per Sowe che viene anticipato in corner

6' - Sowe prova la conclusione da fuori. Palla a lato

3' - Sugli sviluppi del corner, Smalling mette in rete ma viene segnalato una posizione di fuorigioco. Nella fase a gironi di Europa League non c'è il Var

2' - Primo tiro in porta della gara: conclusione di Villar in posizione centrale dal limite dell'area, Busatto si oppone deviando il canclio d'angolo

1'- La partita inizia e il primo pallone toccato è del Cska Sofia

Dopo i tre punti dell'esordio contro lo Young Boys la Roma di Fonseca cerca conferme contro i bulgari del Cska Sofia. Al centro della difesa si rivede Smalling mentre Borya Mayoral, al centro dell'attacco, ha la possibilità di riscattare la scialba prestazione di Berna. Ospiti alla ricerca dei primi punti dopo il ko interno contro il Cluj.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Perez; Borya Mayoral

All: Fonseca

Cska Sofia (4-2-3-1): Busatto, Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Geferson, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe

All: Morales

Ultimo aggiornamento: 23:09

