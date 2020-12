21'pt Traversone di Bastoni, forte e rasoterra. Ma Reina non ha problemi a bloccare il pallone. Avvio super anche del portiere spagnolo, già decisivo nei primi minuti.

19'pt Gyasi va vicinissimo al pareggio. Vince il rimpallo con Acerbi e davanti a Reina spara fuori.

15'pt GOL LAZIO: Rete del solito Immobile, e Lazio in vantaggio. Assist di Milinkovic che recupera palla e lancia in profondità l'attaccante che la mette sotto le gambe di Provedel.

12'pt Aveva trovato lo spazio Immobile, ma è stato pescato in fuorigioco dopo la palla filtrante di Luis Alberto.

9'pt Farias salta senza problemi Luiz Felipe e mette in mezzo, ancora attento Reina che esce sui piedi dell'attaccante di Italiano. Sul corner seguente nessun problema per la difesa biancoceleste.

7'pt Meglio i padroni di casa in questo avvio di partita. Lazio raccolta al momento che cerca soprattutto la ripartenza fulminea. È partito bene Luis Alberto, che ha già fatto vedere qualche buona giocata.

4'pt Spezia pericoloso con Estevez, che dal limite lascia partire il destro. Palo, dopo la deviazione di Reina.

2'pt Sgroppata di Lazzari a destra che mette in mezzo per Pereira, anticipato. E palla in mano a Provedel.

1'pt Subito Lazio in attacco, ma c'è il fuorigioco di Immobile.

1'pt Partita la gara a Cesena. La Lazio è alla ricerca di una vittoria pesante.

Abbraccio prima dello start tra Italiano e Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha espresso durante la conferenza stampa di presentazione della gara molta stima nei confronti dell'allenatore dello Spezia.

A Cesena è tutto pronto per l'avvio di Spezia-Lazio. C'è anche Peruzzi in tribuna. Risolti tutti i problemi con Lotito.

«Voglio vedere la stessa tigna di Dortmund, senza se e senza ma». Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato così. Non vuole altri passi falsi in campionato dopo la sconfitta interna contro l'Udinese di domenica scorsa. La Lazio sarà impegnata a Cesena contro lo Spezia. E, all'orizzonte, c'è ancora la Champions League: la gara contro il Bruges sarà decisiva. Ma non si possono commettere altri errori. Ci sarà del turnover, senza dubbio. Ma sarà mirato. La novità più importante dovrebbe essere quella di Pereira in attacco al fianco di Immobile. Turno di riposo quindi per Correa che fin qui ha sempre giocato. «Se siamo una grande squadra non dobbiamo scegliere le partite, ma avere sempre alte le motivazioni» ha spiegato ancora il tecnico biancoceleste. Che vuole i tre punti.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 15 su Sky Sport 2 (canali 251, 202).

FORMAZIONI UFFICALI

SPEZIA (4-3-3):. Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All.: Italiano.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi.

