26'pt Lancio in profondità di Milinkovic-Savic per Correa. Il pallone viene toccato da Lovren quel tanto che basta per mettere fuori causa l'attaccante.

24'pt La partita stenta a decollare. Squadre entrambe col freno a mano tirato e che sembra non abbiano nessuna intenzione, al momento, di abbassarlo.

20'pt Muriqi recupera palla a centrocampo e arriva tranquillamente al limite dell'area: conclusione di sinistro che però non trova lo specchio della porta. Buon avvio per il kosovaro, sempre nel vivo del gioco fino al momento.

18'pt Erokhin ci prova dal limite dell'area. Ma palla che si perde abbondantemente a lato.

15'pt Con personalità la squadra di Inzaghi ha alzato il baricentro. Il 4-4-2 voluto dal tecnico permette di non concedere nulla in fase difensiva e di ripartire con velocità, sugli esterni, in fase offensiva.

13'pt Correa ci prova, direttamente in porta il calcio d'angolo del Tucu. La palla si spegne sull'esterno della rete.

13'pt Ancora angolo. Ci aveva provato Fares, conclusione deviata.

12'pt Si affaccia dalle parti di Kerzhakov anche la Lazio. Calcio d'angolo per i biancocelesti.

9'pt La Lazio aspetta nella propria metà campo. I ritmi bassi permettono alla squadra di Inzaghi di non rischiare nulla con due linee, quella di centrocampo e difesa, molto strette.

6'pt Cambio di sistama di gioco in corsa per il tecnico della Lazio. Si passa al 4-4-2 così come successo in Belgio. Intanto arriva anche la prima ammonizione per lo Zenit. Sul taccuino dell'arbitro ci finisce Kuzyaev.

4'pt Ammonito Akpa Akpro, che in fase di ripartenza si allunga il pallone e poi entra in ritardo. Il giallo ci può stare. E condiziona la partita del centrocampista d'Inzaghi.

4'pt I russi sono partiti bene, cercando soprattutto gli esterni. Sarà una partita difficile per Marusic e Fares.

2'pt Primo calcio d'angolo della partita, lo batte lo Zenit. Reina attento blocca senza problemi.

1'pt Partiti. Lo Zenit muove il primo pallone della gara.

Suona l'inno della Champions League, è tutto pronto per Zenit-Lazio, terza giornata del girone di qualificazione.

Non c'è pace. Emergenza continua e adesso l'inchiesta della procura federale della Figc sulla questione tamponi. Quelli che hanno fermato Immobile, Leiva e Strakosha, dopo che i primi due a Torino sono scesi in campo. Le indagini faranno il loro corso. Inzaghi però non può distrarsi e deve pensare solamente alla gara contro lo Zenit in programma nel tardo pomeriggio di oggi. "Saremo all'altezza" ha detto il tecnico biancoceleste in conferenza stampa. E la Lazio lo ha già dimostrato nel corso di queste settimane turbolente con due prestazioni gagliarde in Belgio contro il Bruges e in Piemonte domenica scorsa. Formazione fatta: Muriqi e Pereira lì davanti con Marusic e Fares sugli esterni. Ci si aspetta ancora una volta che Milikovic faccia la differenza sfornando un'altra prestazione di quantità e qualità. In porta ovviamente Reina. Si giocherà davanti a 16mila spettatori in Russia. Una cosa inedita per la Lazio, abituata da giugno alle porte chiuse.

FORMAZIONI UFFICIALI

ZENIT (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All. Semek.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akrpo, Fares; Muriqi, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo).

Ultimo aggiornamento: 19:22

