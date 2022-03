Non sembra, ma questo è un complimento. Klopp, alla vigilia di Liverpool-Inter, "strizza l'occhio" a un giocatore nerazzurro: «Sappiamo che l'Inter ha tanta qualità e viene da una vittoria per 5-0.Nell'ultimo turno di campionato Dzeko è tornato al gol e anche Lautaro. Per fortuna contro di noi non c'è Barella che ha fatto due assist con la Salernitana». Un messaggio al calciomercato? Solo ipotesi fantasiose, ora c'è la realtà.

«L'Inter non verrà qui per fare turismo, loro giocheranno all'attacco, noi faremo lo stesso. Il 2-0 è il risultato più volte ribaltato nella storia del calcio. Se sei a metà e pensi di essere già passato, sei sulla strada sbagliata. Il risultato è stato molto meglio di quello che mi aspettavo, è stata una partita dura e difficile da giocare». Ha detto il tecnico del Liverpool in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League.

