I primi punti persi ad Anfield quest'anno, il primo pari concesso in Champions League. Napoli bestia nera per ildi Klopp . «Dobbiamo dare sempre il massimo per poter prendere i tre punti. Ci abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti. È chiaro che avremmo voluto chiudere la questione stasera. Ma sono andati in vantaggio e si è infortunato, dopo aver trovato il vantaggio hanno lottato tanto. Non era il solito: si sono difesi con tutto il cuore, quindi abbiamo dovuto aumentare la pressione».L'allenatore tedesco non sembra soddisfatto. «Lo spazio c'era, ma l'abbiamo sfruttato male. Non abbiamo vinto, ma è il calcio, non puoi farlo sempre. Abbiamo faticato anche a Napoli , dipende dal fatto che loro sono forti. Quest'anno non abbiamo vinto, ma non è una novità. Mi aspettavo questo Napoli: forse non è il migliore dei momenti, ma è una squadra intelligente, si è adattata, ha difeso bene. La situazione del girone ora è ancora molto aperta».