Gli- così sono chiamati gli abitanti di Liverpool - hanno capito che, venuta meno l'antica forza commerciale, il futuro non può che essere legato al turismo e all'eredità culturale di quei traffici. Da qui si partiva per l'America e sarebbe troppo facile ricordare i Beatles e il fenomeno pop degli Anni 60, anche se sono tanti i luoghi magici cantati in canzoni memorabili come Penny Lane o Strawberry Fields. Lungo il fiume Mersey, la città è rinata intorno all'Albert Dock. Magazzini e cantieri navali ristrutturati accolgono oggi musei e gallerie d'arte, come il Museo navale più grande d'Europa. C'è il museo dei Fab Four: è il «» e racconta la vicenda dei «favolosi quattro» facendo fare ai visitatori un viaggio multimediale nel tempo, per tornare nell'Inghilterra degli anni Sessanta, tra minigonne e capelli lunghi.: poi la grande crisi degli anni Ottanta ha stravolto tutto. La squadra ha seguito lo stesso percorso: quella che vinse la finale di Coppa Campioni con la Roma e la perse con la Juve era assai britannica, con gli irlandesi Lawrenson e Whelan, scozzesi come Hansen, Dalglish e Souness, il gallese Rush, gli inglesi Neal e Kennedy. Oggi la squadra è più internazionale, con il tecnico tedesco, il suo vice serbo e la proprietà che è americana.Le due case, Anfield e Goodison Park sono vicinissime. La città è divisa a metà dalla passione per il pallone. È arrivato prima l'Everton, nel 1878: costruiscono lo stadio ed è l'Anfield. Quattordici anni dopo, da una scissione interna, nasce il Liverpool, che si prende anche lo stadio. E poi si prende tutto il resto. Fama, gloria, successi. Eppure qui fanno quasi tutti il tifo per i Blues, che negli ultimi anni hanno adottato il soprannome di «The people' s club», la squadra del popolo. Il Liverpool, dicono, ha un appeal più nazionale. Un po' come il Torino e la Juventus.: non è mai stanca di vincere. Prende il nome della collina sudafricana in cui persero la vita migliaia di «liverpuldians» durante la Seconda Guerra Boera. Fa la partita come se avesse anche lei un numero dietro le spalle. I tifosi del Napoli attesi oggi sono circa 1600. Non pochi, considerando il momento: uomini della Digos affiancheranno gli agenti della polizia locale. Come sempre ci sarà massima allerta: già da ieri sono arrivati i primi tifosi azzurri e i controlli nel centro della città e lungo i Docks.Ai Beatles è stato dedicato un museo presso l'Albert Dock. Tappa obbligata, è chiaro, è il Cavern Club, dove i Fab Four si esibirono all'inizio degli anni 60. È un po' la «terra santa» degli amanti di quell'epoca unica e straordinaria. Il locale è una meta turistica frequentatissima e, dalla mattina alla notte, propone musica dal vivo, in gran parte di stretta osservanza beatlesiana. Sempre in centro, in Castle Street, non lontano dal Cavern Club, c'è il Town Hall., la frase incisa sul cancello di Anfield è un inno che vale una citazione di Shakespeare o la poesia If di Kipling appesa nello spogliatoio di Wimbledon («Se riesci a far fronte al trionfo e alla rovina e trattare allo stesso modo quei due impostori»). E pensare che i versi della canzone sono quasi consolatori, per sentirsi forti prima ancora di aver rimediato una sconfitta. confidenzialmente «YNWA», la puoi sentire dalla voce di Elvis Presley o di Frank Sinatra, Barbra Streisand o Judy Garland. La squadra dal 64 gioca in rosso, il primo colore che si vide nella tv inglese a marzo del 67 in Liverpool-West Ham. I mitici Reds sono una leggenda. Contro cui il Napoli stasera proverà a fare i conti.