Liverpool-Napoli, Klopp non si fida: «Gli azzurri valgono anche la finale»

«Non siamo in un momento facile, ma domani sera vogliamo scendere in campo per vincere». Jurgen Klopp si aspetta la partita della svolta, l'allenatore del Liverpool affronta il Napoli con la speranza di potersi prendere anche il primo posto, ma per farlo servirà vincere con quattro gol di scarti: «Il 4-0? Non ci pensiamo, ma voglio delle risposte dalla squadra. Ci stanno le critiche, sono giuste ma i tifosi sono con noi e questa è la cosa più importante. Non dobbiamo pensare alla partita dell’andata, ma solo a quella di domani sera. L’obiettivo era superare il girone di qualificazione e ci siamo riusciti, ma domani lo stadio sarà pieno e dovremo dare il massimo. Non so ancora chi avrò a disposizione per poter giocare dal primo minuto. Matip non so ancora se ci sarà, Konate sarà dei nostri».

«Giochiamo contro una squadra fortissima, forse la migliore in Europa in questo momento» ha continuato Klopp in conferenza prima della partita. «Non abbiamo paura di loro ma sarà una sfida tosta, così come lo è stato in passato. Se ci hanno copiato il modo di giocare? Non credo, Luciano Spalletti ha tanta esperienza e non avrebbe bisogno di copiare da altri, ma sicuramente sono belli da vedere. Se continuano a giocare così possono tranquillamente arrivare in finale».

Con lui in conferenza anche James Milner: «Il Napoli è un'ottima squadra, hanno giocato bene e non hanno perso una partita quest'anno. Ha un ottimo centrocampo, sono molto forti in tutti i reparti» ha detto il mediano «Ci son stati tanti infortuni, non è stato facile, anche giocare subito dopo gli infortuni. Fa parte del calcio, è già successo anche in passato. Abbiamo giocato tante gare con brevi periodi di riposo anche in altre stagioni, però. Il primo posto? Il Napoli è in grande forma, in un momento fantastico, pensiamo solo a giocare bene domani».