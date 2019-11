LEGGI ANCHE

La trasferta in casa del Crystal Palace, poi la sfida al Napoli per il penultimo turno del girone di Champions League.non vuole sbagliare e dovrà fare attenzione al suo. «In questo periodo dobbiamo stare molto attenti alla situazione fisica di ognuno di loro. Le ultime ore saranno decisive per capire chi giocherà domani, soprattutto per quelli che sono tornati in ritardo dalle nazionali».Fari sulla condizione generale, ma soprattutto su Salah , che aveva saltato le sfide con l'Egitto. «Dopo la sosta è sempre così, aspetteremo fino alla fine per decidere chi va in campo. Nessuno è tornato con gravi infortuni, ma dobbiamo valutare le condizioni generali», ha continuato Klopp che potrebbe tenere a riposo l'egiziano per poi schierarlo contro il. «ieri ha svolto un allenamento personalizzato, oggi vedremo come sta. Ha ancora qualche fastidio e dobbiamo stare attenti».