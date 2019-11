LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sta bene, volevamo lanciarlo in campo a gara iniziata, ma l'abbiamo risparmiato per mercoledì. Tornerà con il». Jurgen Klopp rassicura i tifosi delal termine del match vinto contro il Palace: la stella egiziana rientrerà in campo in settimana contro gli azzurri per la penultima sfida del girone di Champions League.Contro il Crystal Palace, quindi,ha preferito risparmiare Salah per averlo al meglio in. «Dopo i problemi con la nazionale non si è allenato bene fino a ieri, abbiamo scelto di non farlo partire titolare per usarlo a gara in corso. Ma poi eravamo in vantaggio e evitato di mandarlo in campo», ha confessato l'allenatore tedesco.