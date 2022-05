È la finale della più importante competizione europea. È l'ultimo atto della Champions League della stagione 2021/2022. A scontrarsi il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I precedenti tra i due? Uno a testa, con gli inglesi che festeggiarono con un successo di misura nel 1981 e gli spagnoli che si presero la propria rivincita nel 2018 nel match rimasto famoso per l’infortunio accusato da Salah nei primi minuti e per gli errori di Karius.

Segui Liverpool-Real Madrid in diretta

Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, N. Keita; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp. A disp. Adrian, Thiago Alcantara, Milner, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Matip. Indisponibili: Origi. Squalificati: -

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militão, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F. Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti. A disp. Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E. Hazard, Asensio, Jovic, Rodrygo. Indisponibili: - Squalificati: -

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistenti: Nicolas Danos (Francia), Cyril Gringore (Francia)

IV uomo: Benoît Bastien (Francia)

Var: Jérôme Brisard (Francia)

Avar: Willy Delajod (Francia), Massimiliano Irrati (Italia), Filippo Meli (Italia)

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv e streaming

La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, in programma alle ore 21 allo Stade de France di Parigi, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Canale 5, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 e, in streaming, su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.