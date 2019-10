LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci aveva provato ila rovinare l'incantesimo di Anfield, ma in venti minuti il Liverpool s'è ripreso la partita e l'imbattibilità: i Reds di Jurgen Klopp battono gli Spurs 2-1 in rimonta grazie adopo il gol di, si tengono stretti la vetta della classifica di Premier League a +6 sul Manchester City di Guardiola.Vittoria anche per il Salisburgo , prossimo avversario delin: gli austriaci hanno rialzato la testa dopo la sconfitta con gli azzurri battendo 3-2 il Rapid Vienna e restano primi a +3 sul Lask. In Belgio, vittoria per 1-0 del Genk sul Cercle Brugge: la squadra di Mazzù resta a -8 punti dalla vetta.