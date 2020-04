© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calciatori in casa, e allora ci si diverte anche con i più piccoli. È questo il caso di Mimmo Criscito, difensore napoletano del Genoa, che su Instagram ha pubblicato un video mentre gioca con suo figlio. Lo invita a fare canestro in un bicchierino di plastica con delle palline da ping pong con la testa, ma quando il bambino non se lo aspetta, al posto della pallina, gli lancia un uovo. Morale: stupore del bambino e poi grandi risate tra i due.