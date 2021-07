Napoli a Dimaro, lo scienziato Giordano in ritiro tra chiacchiere e partite di tennis

Visita amichevole del professore Antonio Giordano, Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Filadelfia, amico del presidente De Laurentiis, a Dimaro, nel ritiro del Napoli. Lo scienziato ha fatto conoscenza di Luciano Spalletti con cui si è soffermato a lungo parlando al telefono con amici in comune. Si è poi soffermato con il professore Raffaele Landolfi in una piacevole partita di tennis che da poche settimana è divenuto coordinatore scientifico del Napoli calcio.

«Sono certo che questa sarà una stagione di riscatto. Il presidente è come sempre molto motivato a far bene, e alla fine allestirà una squadra molto competitiva che potrà lottare per il ritorno in Champions assieme alle migliori del campionato italiano».