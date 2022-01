La paura fa 40. In giro per l’Europa ci sono alcune squadre nobili del calcio che rischiano di retrocedere. Ben quaranta scudetti galleggiano nei bassifondi dei rispettivi campionati. E ora, per rimanere nell’élite, servirà loro un miracolo. La storia e la tradizione non bastano per salvarsi. Lo sanno bene Genoa e Cagliari, nove scudetti il primo e uno il secondo, che occupano al momento la penultima e terzultima posizione della Serie A....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati