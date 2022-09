Lobotka pari, Zielinski vince: «Ma possiamo fare ancora meglio»

«Volevamo reagire dopo la sconfitta con l’Olanda, sapevamo che non sarebbe stato facile qui ma nel complesso è stata fatta una buona partita» ha detto Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli ieri impegnato per 90 minuti in campo con la Polonia contro il Galles. «Loro hanno lottato, ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo tenuto bene. Abbiamo vinto, è quello che conta».

Una vittoria importante per Zielinski, che tiene la Polonia ancora al primo livello di Nations League. «C’è ancora tanto da lavorare, dobbiamo migliorare quanto fatto in campo e nella gestione della gara ma si sono visti sprazzi di bel gioco. Ci sono le qualità per giocare meglio». In campo anche Stanislav Lobotka nel pareggio 1-1 della Slovacchia contro la Bielorussia.