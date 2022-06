Lobotka leader, la Slovacchia va: crollo Mertens, Belgio ko 1-4

Notte a metà per i calciatori del Napoli impegnati in Nations League. Da una parte il sorriso di Stanislav Lobotka: il centrocampista azzurro è partito titolare con la sua Slovacchia nella prima sfida del torneo in trasferta contro la Bielorussia, un match vinto dagli slovacchi per 1-0. Lobotka è rimasto in campo per tutta la partita, sostituito solo nei minuti finali.

Serata da dimenticare, invece, per il Belgio di Dries Mertens. L'attaccante azzurro parte in panchina e subentra solo alla ripresa, ma i diavoli rossi - che avevano perso anche Lukaku per infortunio dopo appena mezz'ora - crollano sotto i colpi dell'Olanda e vengono travolti in casa per 4-1.