Locatelli, l'eroe delle notti magiche: «La mia serata indimenticabile»

È nato campione, anche se ce ne ha messo di tempo per capirlo. Per primo lo intuì Belusconi che vedendolo in campo a 14 anni nella giovanili del Milan gli disse: «Mi ricordi Pirlo». Peccato che poi il club rossonero se lo fece sfuggire tra le mani. E Pirlo ci ha provato per tutta l'estate di portarlo alla Juventus, senza riuscirvi. E ora Manuel Locatelli, cresciuto con De Zerbi al Sassuolo, nella bella provincia del calcio italiano, è il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati