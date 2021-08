Finalmente Locatelli. Come previsto, Juventus e Sassuolo hanno chiuso l’accordo per il centrocampista classe ‘98 della Nazionale, a lungo richiesto dal tecnico Massimiliano Allegri in questa sessione di calciomercato. Confermata anche la formula: si tratta di un prestito biennale con obbligo di riscatto, per un totale di 35 milioni di euro tra fisso e bonus. Il giocatore, atteso a Torino nelle prossime ore, firmerà invece un contratto di cinque anni, da circa 3 milioni di euro a stagione.