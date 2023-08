Da Napoli all'Argentina, anzi all'Argentinos, nel segno di Maradona. Inizierà il 13 settembre l'avventura in Argentina del piccolo Lorenzo Fusco, classe 2014, selezionato tra i ragazzi del progetto "Argentino Juniors Italia", che solo qualche mese fa è sorto a Poggiomarino, in provincia di Napoli, alla ricerca di giovani talenti in Campania da lanciare nel mondo del calcio. A 8 anni ecco uno stage di 15 giorni presso il settore tecnico del club che scoprì e lanciò Diego per mostrare il proprio talento e, chissà, provare a vivere una favola come quella del Pibe de oro. Nato a Benevento, Lorenzo - centrocampista d'attacco - sarà accompagnato dal padre Luca e dal responsabile del progetto dell'Argentinos in Italia, Cesar Normando Cruz. «È un talento unico assicura l'allenatore, che fino al 2004 è stato detentore del record mondiale di palleggi - e sono convinto che abbia davvero grandi chance di far bene nel calcio. La caparbietà che mostra in campo e l'attenzione della famiglia che per tre, anche quattro, volte lo accompagna a Poggiomarino per gli allenamenti sono encomiabili e tra i motivi che hanno fatto cadere la scelta su di lui».

Qualche video, immagini degli allenamenti e delle gare presso il centro tecnico di Poggiomarino sono bastati a conquistare i tecnici dell'Argentinos. «Di solito lavoriamo con piccoli gruppi, proprio per avere maggiore attenzione verso il singolo calciatore. Abbiamo notato subito le sue doti e lo abbiamo segnalato. Ci hanno chiesto immediatamente di vederlo all'opera da vicino, da qui l'opportunità di un viaggio che ricorderà a lungo», dice il tecnico.

Durante il soggiorno in Argentina, Lorenzo si allenerà presso il Campus Cefa, con un piano di personalizzato. E poi alcune tappe presso il Museo Maradona (la casa dove la famiglia Maradona abitò quando Diego fu tesserato dall'Argentinos) o la visita a Villa Fiorito, dove è sbocciato il talento del D10S fino ad assistere ad una gara ufficiale dell'Argentinos con il Talleres di Cordoba.

«È bellissimo conclude Cruz - immaginare che un campano possa arrivare ad indossare la casacca che fu di Diego e di altri talenti come Riquelme, Cambiasso, Sorin, Borghi e Batista. Sono convinto che per lui sarà una grande esperienza. Anche se giovanissimo, è un ragazzo con le idee ben chiare, il carattere giusto per sfondare nel mondo del calcio, e questo viaggio potrà essere importantissimo per la sua crescita».