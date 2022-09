Lorenzo Pellegrini lascia la Nazionale e rientra a Trigoria al suo posto è stato convocato Frattesi del Sassuolo. Abbandona anche Matteo Politano e il ct Mancini convoca Salvatore Esposito (già in raduno con l’Under 21) e Manolo Gabbiadini, Come prevedibile, il centrocampista della Roma non ha potuto continuare il ritiro con gli azzurri in preparazione delle gare di Nations League contro Inghilterra ed Ungheria. Il dolore al flessore sinistro accusato durante la partita contro l’Atalanta non è sparito e, dopo essersi sottoposto agli esami dello staff medico dell’Italia, gli è stato permesso di rientrare a Roma. Sfrutterà i 15 giorni della sosta per superare l’infortunio e provare a tornare disponibile il 1° ottobre per la partita contro l’Inter.

Come ha spiegato Mourinho, Pellegrini è rimasto in campo 90 minuti contro l’Atalanta nonostante il dolore muscolare. La squadra si allenerà ancora un paio di giorni a Trigoria, poi sarà libera nel fine settimana. Resta in nazionale, invece, Paulo Dybala rimasto in tribuna domenica sera all'Olimpico per un problema al flessore, ma partito 12 ore dopo per gli Stati Uniti. La Joya è atterrata a Miami dove l'Argentina terrà la prima delle due amichevoli contro Honduras (23 settembre) e successivamente volerà a New York per la gara contro la Giamaica (27). Sarà a disposizione dello Special One a partire da giovedì 29.