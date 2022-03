Lozano, 80' e vince in Honduras: Messico a un passo dal Mondiale

«Dobbiamo avere fiducia e continuare come abbiamo fatto con gli Stati Uniti». Lo aveva detto Hirving Lozano e ha avuto ragione: il Messico, nella notte italiana, ha battuto l'Honduras a domicilio con un gol Alvarez nel finale, un risultato vincente e tre punti fondamentali nella rincorsa della nazionale messicana verso il prossimo Mondiale in Qatar. Per l'esterno del Napoli, 81 minuti in campo prima della sostituzione.

Mentre il Canada ha già centrato la qualificazione, infatti, Messico e Stati Uniti continuano appaiati a quota 25 punti in classifica: nell'ultimo turno che si giocherà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, alla nazionale del Chucky basterà vincere o anche pareggiare - la Costa Rica è a 3 punti di distacco - in casa contro El Savador per potersi qualificare a Qatar 2022.