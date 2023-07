Esordio in serie A (con il Sassuolo), gol agli Europei Under 19 (con l'Italia). Tutto in pochi mesi per Luca D'Andrea, che a settembre soffierà su 19 candeline. C'è anche lui nella rosa dei giovani valorosi allenati da Alberto Bollini che domani alle 21 (diretta tv su Rai Sport) si giocheranno un posto in finale all'Europeo Under 19 nella sfida da dentro o fuori contro la Spagna. Luca non è un tipo che ha paura.

APPROFONDIMENTI Ssc Napoli in collaborazione con Colourbook per una collezione dedicata ai suoi piccoli tifosi Napoli, la nuova maglia in vendita: subito in tilt il web store

«Sono nato e cresciuto a Napoli e ho imparato a crescere in fretta», lo dice con orgoglio, quello di un napoletano - l'ennesimo - che ha lasciato la sua città inseguendo un sogno. «Sono partito da Napoli a 13 anni e mezzo per trasferirmi nelle giovanili della Spal». Poi è arrivato il Sassuolo e a quel punto la carriera di Luca ha avuto una svolta. È originario di Ponticelli, un quartiere che continua a portare nel cuore, anche a distanza. «Conosco bene le difficoltà del mio quartiere e ho scelto di andare fuori anche per fare esperienze ed amicizie nuove. E poi credo che stare lontano dalla famiglia aiuta a crescere. Essere nato a Napoli lo considero un vantaggio: mi ha fatto capire tante cose anche nei rapporti, diventi uomo prima degli altri. La gran parte dei giovani che partono da Napoli hanno più fame. Spesso veniamo dal nulla. Abbiamo una grande cattiveria calcistica: è una marcia in più». La famiglia è un punto fermo nella vita di Luca. «Mi seguono sempre. Quando possono vengono a Sassuolo per vedere le mie partite e anche ora sono a Malta per assistere alle gare dell'Europeo».

Ora il primo obiettivo è vincere l'Europeo. «Ce la possiamo fare», dice con convinzione. Non ci deve nemmeno pensare troppo su. E il segreto è svelato in fretta. «Il gruppo è la nostra forza: siamo una famiglia. Basti pensare che anche nei momenti di libertà stiamo sempre tutti insieme. Ecco perché possiamo farcela, anche se la Spagna è forte, ma noi abbiamo una marcia in più». Ha le idee chiare, e quasi sembra non essere un ragazzino poco più che maggiorenne.

La testa di Luca D'Andrea è ben piazzata sulle spalle e il suo focus è il pallone. Ai social preferisce studiare: se stesso. «Ogni sera, prima di andare a letto, riguardo le mie partite in serie A. Da quella con il Torino, il mio esordio, passando per l'assist che ho fatto a Bergamo con l'Atalanta». L'esordio, appunto, quello che è arrivato a sorpresa il 17 settembre 2022. «È stata un'emozione indescrivibile anche perché arrivata totalmente all'improvviso. Dionisi, l'allenatore, mi ha detto che avrei giocato titolare solo qualche minuto prima della gara. Istintivamente mi è venuto da piangere. Era una partita delicata perché non stavamo andando molto bene e a Torino sono sempre sfide toste». Ma è andata bene, al punto tale che Dionisi ha deciso di schierarlo anche altre quattro volte nel corso della stagione.

«E quando non gioco e sto in panchina, passo tutta la partita a studiare i movimenti di quelli in campo: Berardi e Frattesi sono stati i miei modelli, anche in allenamento mi hanno aiutato tanto». Al Sassuolo, fino a un anno fa, ha condiviso lo spogliatoio con Raspadori. «Un ragazzo d'oro. Ogni giorno in allenamento arrivava sempre mezz'ora prima per prepararsi in palestra. Gli ho mandato subito un messaggio quando si è trasferito al Napoli e poi gli ho fatto i complimenti per la vittoria dello scudetto». E come Raspadori, anche D'Andrea sogna in grande. «Non ho alcuna intenzione di fermarmi: voglio conquistare altro spazio in serie A».