Luigi de Palma, è morto l'avvocato fiduciario napoletano Assocalciatori

È scomparso l'avvocato civilista napoletano Luigi de Palma, noto anche perché fiduciario regionale dell'Associazione italiana calciatori. Fu il presidente Sergio Campana a volerlo al suo fianco e per molti anni de Palma è stato vicino ai giocatori di tutte le categorie nelle loro vertenze.

La notizia è stata diffusa dall'Associazione italiana calciatori: «Con profondo cordoglio l’Associazione Calciatori ricorda la scomparsa dell’amico e collega avvocato Luigi de Palma. Tra i primi avvocati che, a metà degli anni Settanta, contribuì a costituire la “rete dei Fiduciari Aic”, De Palma in seguito ha ricoperto la funzione di arbitro del Collegio arbitrale costituito presso la Lega Nazionale Professionisti. Si è sempre distinto per la sua competenza ma non solo: tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo non potranno dimenticare l’eloquio forbito e brillante, l’ospitalità e le innate doti di simpatia che lo hanno sempre contraddistinto».

L'avvocato de Palma era stato anche uno storico socio del Circolo Canottieri Napoli.