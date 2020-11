Suarez positivo con l'Uruguay: salta Brasile e... Barcellona

Anche Luis Suarez finisce nella rete del Covid. L'attaccante dell'Atletico Madrid è risultato positivo durante unn controllo con la sua Nazionale attesa domani dalla sfida di qualificazione ai Mondiali 2020 con il Brasile, in programma a Montevideo. Lo ha annunciato la federcalcio uruguaiana, informando che oltre al Pistolero, che è asintomatico, sono risultati positivi il portiere Rodrigo Munoz e un funzionario della nazionale.



Per Suarez, lo stop imposto dal virus significa anche dover rinunciare alla partita di sabato prossimo in Liga tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, rispettivamente sua attuale ed ex squadra. Sabato scorso era risultato positivo un altro giocatore della nazionale sudamericana, Matias Vina.

