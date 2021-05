L'Inter da ieri è campione d'Italia, e finalmente Romelu Lukaku può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E allora come lasciare fuori dai festeggiamenti il rivale calcistico di sempre, cioè il bomber del Milan, Zlatan Ibrahimovic? Tutto comincia nel pomeriggio con un post pubblicato su Instagram, dove Lukaku si è "incoronato" re di Milano: «Il vero dio ha incoronato il re! Ora inchinatevi! Re di Milano», ha scritto l'attaccante neroazzurro.

Di per sé il post è spiritoso, e apparentemente non lascia intendere significati secondari. Che però ci sono, ed emergono all'occhio del tifoso più attento. Del resto, non è la prima volta che i due si pungolano - e proprio a mezzo social - contendendosi l'un l'altro la leadership della città. In particolare, se Lukaku già quest'anno si era definito - dopo il derby vinto - re di Milano, Ibra aveva replicato subito rivendicando uno status superiore.

Ossia quello di "Dio": fatto che poi si è ripetuto anche al momento del rientro dello svedese in nazionale, ma in quel caso non si trattava di una frecciata a un rivale. Tra dei e re, comunque, il dominio di Milano resta ancora un capitolo da scrivere. Ma al momento la corona la porta Lukaku.

