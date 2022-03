Una notte storica per la Macedonia di Eljif Elmas, che batte l'Italia nella prima partita dei playoff Mondiale e ora vede davvero a un passo la qualificazione in Qatar. Al termine del match, scatenato il centrocampista del Napoli - non in campo per squalifica - che ha festeggiato sui social con i compagni di squadra.

