Torna la Major League Soccer, Mls. Il campionato statunitense prenderà il via il prossimo 8 luglio con cambiamenti radicali per ovviare ai problemi legati allo stop dovuto all'emergenza coronavirus. Il nuovo format prevede un torneo in stile mondiali, più snello, con 54 partite. Le 26 squadre di Mls verranno suddivise in 6 gironi, la East Conference avrà 2 gruppi da 4 e un gruppo da 6. La Western sarà composta di 3 gruppi da 4. Le migliori 16 passeranno alla fase successiva fatta di scontri diretti. Il torneo durerà poco più di un mese, dall'8 luglio all'11 agosto. Saranno ammesse cinque sostituzioni per squadra. Come sede unica del torneo è stata scelto il Wide World of Sports Complex all'interno del Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida. Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA