Scudetto Napoli, Malagò esalta gli azzurri: «Hanno stupito tutti»

Complimenti a De Laurentiis, al Napoli e agli azzurri dal capo dello sport italiano. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato dello scudetto a margine di un convegno: «Scudetto strameritato. Ricordo che c'era qualche pregiudizio anche da parte della tifoseria locale e invece poi c'è stata una cavalcata eccezionale. Negli annali non ricordo una squadra che di fatto ha vinto a sei giornate dalla fine. Complimenti a De Laurentiis, Giuntoli, Spalletti.

Ad Aurelio più di tutti perché le sue manovre di mercato che sembravano autolesioniste anche a molti addetti ai lavori si sono dimostrate vincenti. Per Napoli è una pubblicità formidabile, è uno spot in assoluto per la città considerando l'enorme visibilità del calcio. E poi c'è un gioco di ricordi con Maradona, sembra proprio il destino che abbia voluto premiarli. Il calore del tifo è spinto ulteriormente dalla unicità di avere una sola squadra».