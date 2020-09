Due casi di Coronavirus al Manchester City: sono Riyad Mahrez, 29enne attaccante algerinom e Aymeric Laporte, 24enne difensore francese. Lo annuncia il club stesso. I due giocatori sono in autoisolamento, in linea con le norme di sicurezza del governo inglese recepite dalla Premier League, e non presentano sintomi. Saranno comunque indisponibili per il via del campionato inglese, previsto per il 21 settembre, Il City alla prima giornata affronterà il Wolverhampton Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA