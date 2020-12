Un faccia a faccia decisivo, deciso solo all'ultimo minuto. Tanto Napoli di scena a Old Trafford, con il Manchester United che però può festeggiare solo nel finale. Da un lato i Red Devils, dall'altro l'Everton di Carlo Ancelotti, ex allenatore azzurro che dopo le ottime cose in Premier League ha provato a portare avanti i Toffees anche in Coppa.

Lo scontro tra ex Napoli, però, se lo aggiudica Edinson Cavani: l'attaccante uruguaiano, partito titolare nella sfida dei Quarti di finale, sblocca la gara solo al minuto 88, regalandola ai suoi. In pieno recupero arriva anche il gol di Martial che affonda la barca di Carletto e regala allo United l'accesso alle semifinali di EFL Cup in cui si giocherà il derby tra le due di Manchester.

