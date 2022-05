Dedizione totale all'Austria. Ralf Rangnick ha annunciato che non rimarrà al Manchester United come consulente. Il comunicato ufficiale del club inglese motiva la scelta del tecnico: «A causa degli impegni del suo nuovo ruolo di allenatore dell'Austria». Rangnick ha confermato la notizia in una conferenza stampa da ct dell'Austria e il Manchester ringrazia così l'allenatore: «Vogliamo ringraziare Ralf Rangnick per i suoi sforzi come manager ad interim negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, Ralf ora si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di allenatore della nazionale austriaca e non assumerà quindi un ruolo di consulenza all'Old Trafford. Auguriamo buona fortuna a Ralf in questo prossimo capitolo della sua carriera».

Rangnick era diventato alleantore dello United a inizio di dicembre fino al termine della stagione quando è arrivata poi la nomina ufficiale di Erik ten Hag. Ora Rangnick guiderà l'Austria per le prossime partite della Nations League (Croazia, Danimarca e Francia) per l'inizio della sua avventura come ct.