Dimissioni Mancini, Spalletti in pole per la panchina dell'Italia

Il prescelto è Luciano Spalletti. E' il tecnico che ha portato il Napoli a vincere lo scudetto dopo 33 anni il favorito numero uno per la successione sulla panchina dell'Italia.

I contatti in queste ore sono numerosi e Spalletti ha già dato il proprio gradimento per diventare ct. Pende, in ogni caso, una situazione contrattuale da risolvere con De Laurentiis e di cui, in queste ore, si sta occupando la Federazione. Una penale da pagare ma che non è escluso il Napoli non faccia scattare.

Ma è questo argomento di discussione. Forse unico ostacolo al ritorno in panchina del tecnico toscano che due mesi fa ha lasciato il Napoli per dedicarsi alla famiglia.

Ma che in realtà non riusciva più a reggere il rapporto assai teso con il presidente De Laurentiis.

Spalletti sarebbe, peraltro, il primo tecnico ad avere sul braccio stampato uno scudetto di una squadra di club. Ma è anche il tecnico migliore per sistemare le cose in casa Italia.

Peraltro, gli straordinari risultati raggiunti in queste due stagioni, lo rendono uno dei più amati in Italia. Sarebbe, senza dubbio, la scelta meno discussa. Ed è questa la direzione che stanno prendendo in Federcalcio in queste ore.