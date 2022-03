Mancini resta ct della Nazionale: rifiutata l'offerta del Tottenham

L'Italia prima di tutto. È questo il mantra che oramai da mesi risuona nella testa di Roberto Mancini. Da quando ha sposato la causa della Nazionale, infatti, non c'è stato più posto per altro. Nemmeno dopo l'Europeo, quando magari la sua pancia poteva sentirsi già appagata di gloria e di successo. Nella testa del ct c'è sempre e solo stata l'Italia, con quel Mondiale (Qatar 2022) da conquistare e perché no, anche da vincere. D'altra parte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati