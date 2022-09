Doveva essere una festa e invece si trasforma in momenti di paura. Spavento per l'ex difensore di Roma e Napoli, Kostas Manolas, nuovo giocatore della Sharjah. Durante il backstage della presentazione con un leone, l'animale ha ruggito e il greco non ha nascosto la paura. Il video è diventato rapidamente virale e il greco è già protagonista sui social.