Un coro per Maradona: l'Argentina celebra il gol del secolo

L'Argentina si prepara a celebrare il gol del secolo, segnato da Diego Armando Maradona il 22 giugno 1986 all'Inghilterra nello stadio Azteca di Città del Messico, in quel mondiale in cui il capitano, la stella del Napoli, fu decisivo con la sua classe, le sue reti, la sua personalità per il trionfo. Trentacinque anni dopo ci sarà un evento particolare, promosso dalla federazione e dalla Seleccion: #GritaporD10S. I tifosi argentini sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati