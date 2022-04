Maradona, all'asta la maglia della «mano de Dios» per 5 milioni

La maglia numero 10 dell'Argentina indossata da Diego Armando Maradona durante i quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986 contro l'Inghilterra e con la quale segnò la rete con la mano de Dios, e quella successiva nella stessa partita passata alla storia come gol del secolo, va all'asta.

Lo ha annunciato Sotheby's che ha fissato il prezzo di partenza a 4 milioni di sterline, oltre 5 milioni di euro. L'attuale proprietario è l'ex centrocampista inglese Steve Hodge, che ha scambiato la propria divisa con quella del Pibe de Oro, come da tradizione dopo che l'Argentina ha vinto la partita per 2-1 qualificandosi alla semifinale della Coppa del Mondo, che finiranno poi per vincere.