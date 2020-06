LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 5 giugno 1982iniziò la sua incursione nel calcio europeo e lo fece a Barcellona, ​​lasciandosi alle spalle Boca Juniors e Argentinos Juniors. Con la squadra "Blaugrana", "Pelusa" ha segnato 38 goal, esattamente lo stesso numero di anni dal suo arrivo al Camp Nou ed un video ne celebra tutti i gol. L’esordio di Maradona con il Barcellona di Udo Lattek avviene il 4 settembre 1982, al Mestalla, contro il Valencia: nonostante il suo gol del vantaggio, messo a segno nel primo tempo, il Barcellona perde 2-1.Dopo 13 partite di Liga e 6 gol all’attivo, gli viene diagnosticata un’epatite che lo costringe a rimanere lontano dal campo per tre mesi. Quando torna a disposizione, il Barcellona viene eliminato dalla Coppa delle Coppe nei quarti di finale per mano dell’Austria Vienna. Lattek viene esonerato. Al suo posto arriva a Barcellona quel Cesar Menotti che nel 1978 lo estromise dalla rosa dei Mondiali, ma compilò un rapporto lusinghiero su di lui proprio per la dirigenza del Barcellona. Nella stagione 1983-84 all’esordio in Coppa delle Coppe contro i tedeschi orientali del Magdeburgo, l’argentino mette a segno una tripletta nel successo per 5-1 dei catalani.Alla quarta giornata di campionato, nella sfida contro l’Athletic Bilbao campione di Spagna, al cinquantanovesimo minuto sul 4-0 per il Barcellona, il difensore bascoè autore di una brutta entrata su Diego che si infortuna gravemente: rientrerà solamente all’inizio del 1984. L’8 gennaio, contro il Siviglia, mette a segno due reti nel successo per 3-1. Diego disputa solamente 16 partite nella Liga, mettendo a segno 11 reti. Riesce anche a vendicarsi di Goikoetxea, con il quale si riappacificherà dopo un intervento pubblico con re Juan Carlos. Ripresosi completamente dall'infortunio, Maradona fu ingaggiato dal Napoli per 13 miliardi e mezzo di lire.