Maradona, il messaggio di Ceci: «Ecco il mio grande amore per lui»

Stefano Ceci, imprenditore napoletano che negli ultimi anni è stato l'assistente personale di Diego Armando Maradona, ha dedicato un messaggio all'amico nell'anniversario della sua scomparsa: «Un semplice ragazzo in cerca di tante cose e sogni per il mondo e con lo scopo di avere tra i tanti quello di conoscere il più grande che la storia del calcio abbia avuto. Io da solo con Diego nel post calcio ho vissuto momenti intensi. La prima parte fatta di notti sfrenate e cadute varie tra arresti, droga e obesità, tutto condiviso con lui per solo e semplice amore. La seconda tappa fatta sotto un altro aspetto e vista da un lato diverso. Una vita piena di adrenalina ma nello stesso tempo confrontandomi con una realtà diversa fatta di business manageriale. Tra viaggi, capi di stati ed eventi e presenze sotto i riflettori di mezzo mondo, tutto abbinandolo sempre al mio amore per il mio amico Diego. Adesso tirando le somme mi fermo e rivivendo metà della mia vita mi dico che è tutto passato in fretta. Ed ho la fortuna di tenere viva ancora la sua immagine. Riavvolgerei il nastro della mia vita e ripercorrerei di nuovo tutto perché è quello che mi manca, la mia vita con Maradona ma soprattutto Diego».

Ceci renderà omaggio a Maradona domenica 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, con l'installazione nello stadio dedicato a Diego della statua in bronzo ad altezza naturale realizzata da Fonderia Nolana.