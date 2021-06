Maradona, spot per la Copa America: «È la prima volta senza Diego»

Comincerà domenica con tutte le difficoltà del caso, la prossima Copa America soprattutto sarà la prima che si disputerà senza Diego Armando Maradona, l'ex campione argentino scomparso lo scorso novembre che il torneo sudamericano l'aveva giocato in tre occasioni con la sua nazionale. Per presentare l'evento, il noto marchio di birra argentina Quilmes ha pubblicato sui social un video dedicato al Pibe de oro e subito diventato virale: «Se ha fatto quel che ha fatto in campo, immaginiamo ora cosa può fare dal cielo».