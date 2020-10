«Maradona sta bene, non avverte alcun sintomo». La notizia arriva da Stefano Ceci, assistente dell'ex campione del Napoli che si trova in isolamento nella sua abitazione a La Plata dopo che un suo collaboratore si è sottoposto al tampone perché febbricitante. Si aspetta l'esito del test, previsto giovedì 29, per decidere se dovrà sottoporsi al tampone anche Maradona, che è stato messo in isolamento cautelare su indicazione del suo medico Luque. «Maradona - sottolinea Ceci - in questi sette mesi è stato sempre attento, uscendo di casa praticamente soltanto due volte, per assistere a una partita del Gimnasia e per alcuni controlli medici».

Venerdì 30 Diego compie sessant'anni ed è atteso dalla partita tra il Gimnasia La Plata, la squadra che allena, e il Patronato

© RIPRODUZIONE RISERVATA