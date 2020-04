LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarantena ha reso molto social. L'ex stella di Argentina e Napoli ha infatti partecipato nelle ultime ore a una sfida lanciatagli dall'altro ex campionesu Instagram, rivelando i sei giocatori che lo hanno fatto innamorare del calcio prima ancora di diventarne un assoluto mito per i tifosi di tutto il mondo.Nella sua personale lista, Maradona ha inserito Ricardo Bochini, trequartista argentino dell'Independiente, Norberto Alonso ex storico del River e Angel Clemente Rojas, attaccante che ha fatto la storia del Boca Juniors. Tra le scelte di Diego anche lo storico, Oscar Pianetti e ovviamente, argentino molto conosciuto in Italia che ha vinto con Diego il Mondiale del 1986.