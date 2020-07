LEGGI ANCHE

Hanno fatto il giro della rete nelle ultime ore in Argentina le immagini di Diego Armando Maradona e della sua nuova super auto, una, veicolo di lusso che l’allenatore del Gimnasia La Plata ha subito mostrato ai suoi più stretti amici e collaboratori. La super car ha un prezzo di quasie può raggiungere i 100 kmh in appena 4 secondi.Per l’ex stella del Napoli e della nazionale argentina non è una novità, anche nei suoi anni negli Emirati ha spesso mostrato la passione per le auto di lusso. Stavolta, però, a rubare l’attenzione è l’equipaggiamento di cui dispone la nuova vettura:, come mostrano le immagini di Diario Hoy, ha applicato alla super-car una sirena molto simile a quelle usate dalle forze dell’ordine, una scelta che ha fato molto discutere i fan.