Maradona eterno. Mentre l'Argentina si prepara per l'ottavo di finale contro l'Australia dei Mondiali in Qatar, a Napoli viene ufficializzato un nuovo omaggio al Pibe, scomparso il 25 novembre 2020, a poco più di sessant'anni. Appuntamento giovedì 8 dicembre, alle ore 17, in una chiesa sconsacrata in piazza del Grande Archivio, dove verranno esposti una serie di cimeli appartenuti a Maradona, quelli che fanno parte di una collezione molto speciale.

È la raccolta dell'associazione dedicata a Saverio Vignati, per molti anni custode dello stadio San Paolo. La famiiglia Vignati aveva un legame strettissimo con Diego e Claudia, sua moglie, anche per un altro motivo: Lucia Rispoli, la moglie di Saverio, è stata per sette anni la governante di casa Maradona e ha trasmesso il grande affetto per il Capitano al figlio Massimo, promotore dell'associazione e di un Club Napoli.

Il museo del calcio della famiglia Vignati raccoglie tanti oggetti, non soltanto calcistici, donati da Diego alla famiglia Vignati nel 1991, quando lasciò Napoli perché era stato squalificato per uso di cocaina. Sarebbe tornato dopo 14 anni per l'addio al calcio di Ciro Ferrara e in quella occasione, come nei successivi viaggi a Napoli, vi sarebbe stato sempre un abbraccio a tutti i Vignati, nonché ai collaboratori più stretti nell'ufficio di via Capece, Gianni Aiello e Cecilia Pagni. A coloro che Diego aveva sempre definito “la mia famiglia”.

Chi ama Diego, vorrebbe che a Napoli prendesse finalmente corpo l'idea lanciata due anni fa - proprio quando venne deciso di dedicargli lo stadio San Paolo - di aprire un Museo Maradona, che possa essere un punto di riferimento per i tifosi e per i turisti che vengono ad ammirare le bellezze di Napoli e ad osservare i murales che gli sono stati dedicati in questi anni. Nel museo della famiglia Vignati, nel quartiere Miano, tanti i visitatori, tra i quali nella scorsa estate i familiari di Dybala, l'asso argentino passato dalla Juve alla Roma.